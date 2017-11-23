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В ООН прокомментировали приговор Ратко Младичу

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что вынесение приговора сербскому генералу Ратко Младичу является «исторической победой правосудия». Об этом сообщает Центр новостей ООН.



По словам аль-Хусейна, Младич является «воплощением зла» и несет ответственность за «страшные преступления, равных которым Европа не знала со времен Второй мировой войны».



«Наказание Младичу не вернет семьям их близких и не перечеркнет прошлого, но я глубоко верю, что этот приговор сможет заглушить голоса тех, кто отрицает эти чудовищные преступления или прославляет тех, кто их совершил», — сказал он.

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