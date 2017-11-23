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Суд рассмотрит иск о банкротстве УК «Уральский финансовый холдинг»
23 ноябрь 2017 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «УК «Уральский финансовый холдинг». Об этом говорится в материалах суда.
Заявителем по делу выступает инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга. Сумма исковых требований — 1 млн 310 тыс. руб.
Отметим, что основная деятельность УК «Уральский финансовый холдинг» связана с областью архитектуры, созданием архитектурного объекта. Предприятие принадлежит семье известного екатеринбургского бизнесмена Олега Гусева.
Заявителем по делу выступает инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга. Сумма исковых требований — 1 млн 310 тыс. руб.
Отметим, что основная деятельность УК «Уральский финансовый холдинг» связана с областью архитектуры, созданием архитектурного объекта. Предприятие принадлежит семье известного екатеринбургского бизнесмена Олега Гусева.
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