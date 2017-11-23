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В России отзовут более 6 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen
23 ноябрь 2017 (17:23)
УрБК, Москва, 23.11.2017. ООО «Пежо Ситроен Рус», которое является официальным представителем Citroen и Peugeot в России, объявило об отзыве более 6 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении, а также возможная неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях данный дефект может приводить к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы», — отмечается в сообщении.
Отзыву подлежат 3 тыс. 085 Peugeot 4008 и 2 тыс. 971 автомобиль Citroen C4 Aircross, реализованные с марта 2012 года по апрель 2016 года. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении, а также возможная неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях данный дефект может приводить к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы», — отмечается в сообщении.
Отзыву подлежат 3 тыс. 085 Peugeot 4008 и 2 тыс. 971 автомобиль Citroen C4 Aircross, реализованные с марта 2012 года по апрель 2016 года. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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