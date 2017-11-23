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В России отзовут более 6 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen

УрБК, Москва, 23.11.2017. ООО «Пежо Ситроен Рус», которое является официальным представителем Citroen и Peugeot в России, объявило об отзыве более 6 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.



«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении, а также возможная неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях данный дефект может приводить к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы», — отмечается в сообщении.



Отзыву подлежат 3 тыс. 085 Peugeot 4008 и 2 тыс. 971 автомобиль Citroen C4 Aircross, реализованные с марта 2012 года по апрель 2016 года. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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