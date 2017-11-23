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Официальный курс долл. США снизился на 54 коп., евро — на 22 коп.

23 ноябрь 2017 (17:11)

УрБК, Москва, 23.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 54 коп., до 58,46 руб., евро — на 22 коп., до 69,18 руб.

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