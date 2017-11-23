Новости дня

На юге Свердловской области зафиксировали загрязнение воздуха фторидами

23 ноябрь 2017 (16:48)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В начале этой недели гидрометеорологи зафиксировали в южной части Свердловской области повышенное загрязнения воздуха фторидами.

Согласно данным уральского управления по гидрометеорологии, повышенное загрязнение фторидами наблюдалось в Каменске-Уральском с 20 по 22 ноября 2017 года.

«Каменск-Уральский — за истекший период в городе отмечен СИ фторидов твердых, равный 1,7. За данный период загрязнение атмосферы города оценивается как повышенное», — говорится в сводке.

За этот месяц повышенное загрязнение фторидами в Каменске-Уральском специалисты фиксировали в периоды с 30 октября по 1 ноября 2017 года, с 8 по 10 ноября.

Стоит отметить, что загрязнение зафиксировано на границе Свердловской и Челябинской области. В последние недели экологическая ситуация в Челябинской области находится в центре общественного внимания.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...