Заботу о ЗОЖ возложат на производителей

Минздрав РФ настойчиво продвигает стратегию по популяризации здорового образа жизни России, которая направлена на снижение заболеваемости от неинфекционных заболеваний. В первую очередь — онкологических и сердечно-сосудистых. В ведомстве уж подсчитали, что ответственное отношение людей к своему здоровью и образу жизни может сэкономить до 60% средств здравоохранения на лечение предотвратимых заболеваний. В частности, одна из предлагаемых мер ведомством — сокращение содержания солей и вредных жиров в продуктах питания, в том числе хлебе. Медики уверены, что рано или поздно от производителей потребуют изменения рецептур. В свою очередь, это может привести к росту цен на продукты.Система здравоохранения России сможет экономить до 60% средств, выделенных на лечение болезней, если население будет ответственнее относиться к своему здоровью. Об этом в понедельник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению заявил статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.«Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60% можно сократить текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», — цитирует чиновника ТАСС.По словам заместителя главного врача по стратегическому планированию муниципального автономного учреждения «Городской центр медицинской профилактики» Елены Новиковой, в структуре общей смертности населения от болезней более 70% случаев связаны с неинфекционными заболеваниями, в частности, онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом одним из факторов риска служит образ жизни граждан.«Факторы риска делятся на немодифицируемые — на которые мы не можем повлиять — возраст, пол и наследственность, и модифицируемые, которые, в свою очередь, делятся на биологические — уровень холестерина, глюкозы, сахара и индекс массы тела — и поведенческие, которые мы привыкли называть образом жизни человека: курение, нерациональное питание, низкая физическая активность и злоупотребление алкоголем», — рассказала она во время встречи с производителями продуктов питания Екатеринбурга в сентябре 2017 года.При этом одним из самых эффективных способов профилактики неинфекционных заболеваний является популяризация здорового образа жизни. При практически нулевых затратах для бюджета в долгосрочной перспективе она обеспечивает до 50% эффекта, добавила Л. Новикова.В январе 2017 года Минздрав представил стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, которую разработал совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.В рамках стратегии министерство предлагает ограничить время показа рекламы фастфуда и других продуктов с повышенным содержанием соли, сахара и вредных жиров, ввести акцизы на такие продукты и даже разработать научно-обоснованные рекомендации производителям продуктов на снижение содержания указанных элементов.В частности, требование изменить рецептуру может коснуться и такого привычного россиянам продукта, как хлеб. По данным «ФИЦ питания и биотехнологии», более 25% потребляемой соли, 20,9% сахара и 16,7% жиров население получает именно с хлебом и хлебобулочными изделиями.«При рекомендации менее 5 г в сутки, чтобы артериальное давление было в норме у граждан, реальное потребление соли составляет 10-30 г в сутки. Высокосолевая диета считается одной из основных причин повышенного артериального давления у 32% мужчин и 30% женщин. 80% населения имеют один из трех основных факторов риска неинфекционных заболеваний», — прояснила Л. Новикова.Помимо хлеба в «зоне риска» мясные и рыбные продукты, а также полуфабрикаты. Однако производители не пойдут на изменение рецептуры, которая повлечет потерю вкусовых качеств продуктов, считает профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Арсений Мартинчик.«Содержание указанных компонентов пищевых продуктов может быть в ряде случаев снижено. Безусловно, производители не пойдут на такое снижение, которое приведет к потере вкусовых качеств и снижению продаж этих продуктов. В этом случае необходим некий баланс между вкусом и величиной снижения содержания соли, сахара и жира», — прокомментировал А. Мартинчик.По его словам, уже сейчас во всех упомянутых категориях есть продукты, которые соответствуют требованиям к продуктам здорового питания.«Следует иметь в виду, что уже теперь производятся продукты во всех группах пищевых продуктов, которые удовлетворяют требованиям к продуктам здорового питания. Однако необходимо четко сформулировать для производителей требования к составу и пищевой ценности таких продуктов. Некоторые рецептуры хлебобулочных изделий, мясопродуктов, молочных продуктов могут быть модифицированы без существенных изменений технологии, однако есть и такие, которые потребуют изменений. Изменение технологии и рецептуры может в некоторых случаях повлечь увеличение цены», — добавил ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии».В Екатеринбурге концепцию стратегии Минздрава презентовали производителям продуктов еще в сентябре 2017 года, ориентировав их таким образом на добровольную смену рецептуры.Изначально стратегию Минздрава планировали принять до конца 2017 года, однако сейчас против нее выступает Министерство экономического развития РФ. При этом основное недовольство у ведомства вызывает ограничение на рекламу «вредных продуктов», а не изменение рецептуры. Вполне возможно, что стратегия в итоге будет принята после внесения поправок, и забота об оздоровлении рациона россиян ляжет на производителей продуктов.