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В России насчитывается около 130 тыс. обманутых дольщиков

УрБК, Москва, 23.11.2017. В России насчитывается около 130 тыс. обманутых дольщиков. Об этом на заседании Госдумы РФ сообщил депутат Александр Сидякин, передает РИА «Недвижимость».



«У нас на контроле сейчас по всей стране 936 проблемных объектов, в которых около 130 тыс. пострадавших», — сказал он, пояснив, что во многом ситуация обусловлена сложностями в экономике в 2015 году.



По его словам, необходимо изменить критерии признания дольщиков обманутыми, а объектов — проблемными, чтобы можно было увидеть более полную картину.

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