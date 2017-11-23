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Свердловский Роспотребнадзор через суд взыскал в пользу потребителей 4,7 млн рублей
23 ноябрь 2017 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. За 9 месяцев 2017 года в судах Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было предоставлено 110 заключений и 81 иск в защиту прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С начала года 58 исков уже рассмотрены и удовлетворены. Общая сумма, возмещенная потребителям на основании решений суда, составила порядка 4,7 млн руб.
С начала года 58 исков уже рассмотрены и удовлетворены. Общая сумма, возмещенная потребителям на основании решений суда, составила порядка 4,7 млн руб.
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