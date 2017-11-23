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Правительство РФ готовит законопроект о переходе контрольно-надзорной деятельности на дистанционный уровень

23 ноябрь 2017 (16:11)

УрБК, Москва, 23.11.2017. На заседании правительства РФ 23 ноября 2017 года глава кабмина Дмитрий Медведев заявил о предстоящем введении дистанционных методов контрольно-надзорной деятельности и подготовке соответствующих поправок в законодательство. Об том сообщает «Интерфакс».

Дмитрий Медведев считает, что эта мера поможет повысить доверие бизнеса к надзорным органам и защитить его от необоснованных претензий.

Глава российского правительства сообщил, что «в пилотном режиме запущены мобильные приложения, позволяющие выявлять нарушения авторских прав, нарушения охраняемых объектов промышленной собственности, выявлять контрафакт, сообщать о нарушениях природоохранного законодательства».

Благодаря новым мерам надзорные органы будут руководствоваться едиными требованиями, которые исключат злоупотребление полномочиями.

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