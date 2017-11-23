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Программу по переселению граждан из аварийного жилья не успели выполнить в срок 25 субъектов РФ

УрБК, Москва, 23.11.2017. Свердловская область и еще 24 субъекта РФ до сих пор не выполнили программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2012 года, следует из данных информационной системы «Реформа ЖКХ» на основе итоговой отчетности регионов.



Программа по переселению граждан из аварийного жилья была сформирована на основе «майского указа» президента РФ. До 1 сентября 2017 года регионам нужно было переселить 689,59 тыс. человек из ветхого и аварийного жилья общей площадью 10,82 млн кв. м.



Согласно итоговой отчетности, рассмотренной 20 ноября 2017 года на заседании наблюдательного совета Фонда ЖКХ, к сроку окончания программы субъекты успели переселить 655,15 тыс. человек из аварийного жилья площадью 10,27 млн. кв. м. Таким образом, программу выполнили на 95% по числу граждан и на 94,9% по объему расселяемой площади.



В полном объеме программу переселения и целевые показатели выполнили 58 субъектов РФ. Выполнение программы свыше 80% зафиксировано в 20 субъектах РФ: Пермский, Приморский и Ставропольский края, Республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Омская, Псковская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская области, Еврейская автономная область.



Еще пять субъектов РФ выполнили программу менее чем на 80%: Забайкальский край, Республики Карелия и Тыва, Ивановская и Тверская область.



Свердловская область — единственный регион УрФО, который не успел реализовать программу в установленный срок.

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