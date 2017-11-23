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Объем вкладов до 100 тыс. рублей в банках УрФО с начала года сократился на 12,7%
23 ноябрь 2017 (15:00)
УрБК, Москва, 23.11.2017. Объем вкладов в банках Уральского федерального округа (УрФО) за 9 месяцев 2017 года вырос на 0,8%. Об этом говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Объем вкладов размером более 1 млн руб. на Урале вырос на 5%. Остальные сегменты продемонстрировали негативную динамику. Объем вкладов размером до 100 тыс. руб. в УрФО сократился на 12,7%, от 100 до 700 тыс. руб. — на 3,6%, от 700 тыс. руб. до 1 млн — на 2,5%.
Объем вкладов размером более 1 млн руб. на Урале вырос на 5%. Остальные сегменты продемонстрировали негативную динамику. Объем вкладов размером до 100 тыс. руб. в УрФО сократился на 12,7%, от 100 до 700 тыс. руб. — на 3,6%, от 700 тыс. руб. до 1 млн — на 2,5%.
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