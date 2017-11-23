Новости дня
Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ
23 ноябрь 2017 (14:19)
УрБК, Москва, 23.11.2017. Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. На рассмотрении закон находился с октября 2014 года. Запрет касается и оборотной стороны квитанций, сообщает «Прайм».
По мнению авторов законопроекта, реклама мешает гражданам рассмотреть информацию об оплате на квитанциях.
Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.
По мнению авторов законопроекта, реклама мешает гражданам рассмотреть информацию об оплате на квитанциях.
Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Иностранные туристы смогут вернуть НДС с приобретенных в России товаров
- Госдума приняла закон о создании новой банковской системы
- С квитанций на оплату ЖКХ может исчезнуть реклама
- Госдума отменила ограничения по участию иностранцев в малых предприятиях
- Выборы Главы Екатеринбурга могут пройти 8 сентября 2013 года
Loading...