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Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ

УрБК, Москва, 23.11.2017. Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. На рассмотрении закон находился с октября 2014 года. Запрет касается и оборотной стороны квитанций, сообщает «Прайм».



По мнению авторов законопроекта, реклама мешает гражданам рассмотреть информацию об оплате на квитанциях.



Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

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