Дайджест
Разработка Falcon 9 вышла на финальную стадию
23 ноябрь 2017 (14:07)
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала подробности о ракете Falcon 9 Block 5, окончательной версии Falcon 9, а также поделилась планами компании на ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Space News.
Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на 8%, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень носителя, по словам Шотвелл, рассчитана на десять и более запусков. Запуск Block 5 планируется в конце первого квартала 2018 года.
По словам Шотвелл, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.
Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на 8%, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень носителя, по словам Шотвелл, рассчитана на десять и более запусков. Запуск Block 5 планируется в конце первого квартала 2018 года.
По словам Шотвелл, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.
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