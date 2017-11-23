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Разработка Falcon 9 вышла на финальную стадию

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала подробности о ракете Falcon 9 Block 5, окончательной версии Falcon 9, а также поделилась планами компании на ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Space News.



Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на 8%, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень носителя, по словам Шотвелл, рассчитана на десять и более запусков. Запуск Block 5 планируется в конце первого квартала 2018 года.



По словам Шотвелл, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.

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