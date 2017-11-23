Дайджест

Экс-премьер ЛНР погиб от пыток

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Цыпкалов умер от пыток, а не покончил с собой, как говорилось ранее. Об этом сообщается на сайте Министерства государственной безопасности ЛНР.



В заявлении отмечается, что об этом рассказал следователь Генпрокуратуры республики Алексей Олейник, явившийся в МГБ с повинной. По его словам, он присутствовал при вскрытии Цыпкалова, которого ранее привезли в надзорный орган на допрос. Видеозапись беседы с Олейником опубликована на YouTube-канале ведомства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: