Дайджест
Экс-премьер ЛНР погиб от пыток
23 ноябрь 2017 (14:06)
Бывший премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Цыпкалов умер от пыток, а не покончил с собой, как говорилось ранее. Об этом сообщается на сайте Министерства государственной безопасности ЛНР.
В заявлении отмечается, что об этом рассказал следователь Генпрокуратуры республики Алексей Олейник, явившийся в МГБ с повинной. По его словам, он присутствовал при вскрытии Цыпкалова, которого ранее привезли в надзорный орган на допрос. Видеозапись беседы с Олейником опубликована на YouTube-канале ведомства.
В заявлении отмечается, что об этом рассказал следователь Генпрокуратуры республики Алексей Олейник, явившийся в МГБ с повинной. По его словам, он присутствовал при вскрытии Цыпкалова, которого ранее привезли в надзорный орган на допрос. Видеозапись беседы с Олейником опубликована на YouTube-канале ведомства.
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