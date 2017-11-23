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Керимову предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, передает РИА Новости.



«Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал он.



О задержании Керимова в Ницце стало известно 21 ноября. Как отмечает агентство, российский МИД направил французским властям официальную ноту в связи с этим. В МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет сенатора распространяется только на действия в рамках его полномочий, с остальным разберется суд.



Ранее в среду эксперты засвидетельствовали снижение стоимости акций компании «Полюс», принадлежащей семье бизнесмена. Таким образом, пребывание во французской тюрьме обошлось Керимову в 117 млн долл. США.

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