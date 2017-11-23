Дайджест
Керимову предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
23 ноябрь 2017 (14:06)
Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, передает РИА Новости.
«Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал он.
О задержании Керимова в Ницце стало известно 21 ноября. Как отмечает агентство, российский МИД направил французским властям официальную ноту в связи с этим. В МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет сенатора распространяется только на действия в рамках его полномочий, с остальным разберется суд.
Ранее в среду эксперты засвидетельствовали снижение стоимости акций компании «Полюс», принадлежащей семье бизнесмена. Таким образом, пребывание во французской тюрьме обошлось Керимову в 117 млн долл. США.
«Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал он.
О задержании Керимова в Ницце стало известно 21 ноября. Как отмечает агентство, российский МИД направил французским властям официальную ноту в связи с этим. В МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет сенатора распространяется только на действия в рамках его полномочий, с остальным разберется суд.
Ранее в среду эксперты засвидетельствовали снижение стоимости акций компании «Полюс», принадлежащей семье бизнесмена. Таким образом, пребывание во французской тюрьме обошлось Керимову в 117 млн долл. США.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Ницце задержали Сулеймана Керимова
- Руководство Серовского завода малой металлургии подозревается в уклонении от уплаты налогов на 4 млн рублей
- Microsoft во Франции уличили в неуплате налогов с 2008 года
- ООО «Эльдорадо» подозревается в уклонении от уплаты налогов
- Тренер Романа Павлюченко обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Loading...