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Кальяны в кафе и ресторанах запретят с 2019 года

23 ноябрь 2017 (14:06)

Министерство здравоохранения России предложило запретить кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019 года. Такой законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Он предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки позволят сократить спрос на табак. Перечень мест, где запрещено курить, намерены расширить с июня 2018 года.

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