Дайджест
Кальяны в кафе и ресторанах запретят с 2019 года
23 ноябрь 2017 (14:06)
Министерство здравоохранения России предложило запретить кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019 года. Такой законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Он предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки позволят сократить спрос на табак. Перечень мест, где запрещено курить, намерены расширить с июня 2018 года.
Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Он предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки позволят сократить спрос на табак. Перечень мест, где запрещено курить, намерены расширить с июня 2018 года.
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