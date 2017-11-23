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В Грузии задержали подозреваемых в терроризме

В Тбилиси завершена спецоперация по поимке подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Как отмечается, спецназ штурмовал здание на юге грузинской столицы несколько раз в течение дня. По данным портала «Грузия онлайн», во время операции погиб один спецназовец и один из подозреваемых.



Утром 22 ноября в жилом доме на улице Габриэла Салоса произошел взрыв. Сообщалось, что спецслужбы пытались задержать двух иностранцев. Подозреваемым предложили сдаться, те в ответ начали стрелять из автоматов и бросать гранаты.

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