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Свердловские власти планируют приватизировать птицефабрику «Рефтинская» в 2019 году

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Правительство Свердловской области планирует в 2019 году приватизировать 100% акций ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Об этом говорится в поправках к программе управления государственной собственностью, которые подготовило министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО).



Отметим, что предполагаемый размер поступлений государственной казны Свердловской области от приватизации госимущества в 2018 году составит 471 млн 905 тыс. руб., в 2019 году — 1 млрд 497 млн 905 тыс. руб.

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