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Артели старателей «Нейва» в Невьянске грозит штраф за порчу земель

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Невьянске в отношении артели старателей «Нейва» и ее руководства возбуждено несколько административных дел за порчу земель.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2016 года «Нейва» получила земельный участок сельскохозяйственного назначения. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что вместо аграрных работ там проводится добыча золота.



«В ходе проверочных мероприятий установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения располагался карьер по добыче золота, проводились горные работы, а также снят плодородный слой почвы со всей площади участка», — говорится в сообщении.



По итогам проверки прокуратура возбудила несколько административных дел по статьям 8.6 КоАП РФ «Порча земли» и 8.7 «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв», а также по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».



К ответственности планируется привлечь как саму артель «Нейва», так и ее председателя Сергея Карасёва.



К настоящему времени Невьянский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконной деятельность артели старателей по добыче россыпного золота на указанном земельном участке.

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