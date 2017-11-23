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УБРиР запустил новую кредитную карту с беспроцентным периодом 120 дней

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новую кредитную карту «120 дней без процентов». В первые два дня спрос на этот продукт превысил спрос на другие кредитные карты банка в несколько раз, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Причины повышенного интереса — в ряде преимуществ, которыми обладает новая карта. Она разработана с учетом последних трендов: льготный период распространяется на все операции, и при совершении покупок по карте возвращается 1% от потраченных средств», — говорится в сообщении.



Сопровождение карточного счета составляет 1 тыс. 500 рублей в год, но как только держатель карты потратит 100 тыс. руб. в течение года от даты оформления договора потребительского кредита, банк вернет деньги за обслуживание.



«Спрос на кредитные карты продолжает расти: так по данным НБКИ, за 9 месяцев 2017 года объем выдач по кредитным картам увеличился на 32%. В УБРиР мы также наблюдаем рост по сравнению с прошлым годом в 2 раза, а новый продукт еще больше подогрел интерес к этому виду кредитования, — говорит начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова. — Граждане стали охотнее обращаться за кредитными картами, и если судить по обратной связи, главное, на что люди обращают особое внимание, это длительность льготного периода. По нашим данным, 120 дней — это оптимально и для клиента, и для банка: клиенты говорят, что такой размер беспроцентного периода менее рисковый и дает им уверенность в том, что в случае возникновения финансовых сложностей у них будет время, чтобы с этим справиться. В первые дни продаж поступило 300 заявок на оформление карты, что в несколько раз превышает спрос на остальные кредитные карты банка».



«Как правило, клиенты оформляют кредитные карты по нескольким причинам. Во-первых, есть те, для которых кредитная карта — это платежный инструмент, используемый ежедневно, который парой полностью замещает дебетовую карту. Во-вторых, для некоторых кредитная карта — это возможность приобрести товар в рассрочку, и, в-третьих, это дополнительный источник средств, который помогает перехватить немного денег до зарплаты. Запуская свою карту, мы решили не ограничивать людей в выборе места совершения покупки, а предоставить им универсальный инструмент для оплаты с длительным льготным периодом. При этом для клиентов, использующих кредитную карту каждый день, в нашей линейке есть еще одна карта — Visa Максимум, с кешбеком до 10% на специальные категории и беспроцентным периодом 60 дней», — отметил начальник управления клиентской аналитики УБРиР Тимофей Булычев.

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