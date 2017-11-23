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Минздрав планирует запретить продавать сигареты в киосках

УрБК, Москва, 23.11.2017. Минздрав РФ разработал новые поправки в антитабачное законодательство, которые вводят запрет на торговлю табачной продукцией в торговых павильонах площадью менее 50 кв. м. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



«Магазины и павильоны, в которых осуществляется розничная торговля табачной продукцией, расположенные в городских населенных пунктах, должны иметь помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров», — говорится в проекте Минздрава.



Кроме того, новый закон запрещает курение кальянов в предприятиях общественного питания. Также нельзя будет курить на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в собственном автомобиле в присутствии детей.



Также закон вводит для граждан запрет на курение «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения».

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