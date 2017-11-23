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Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд рублей
23 ноябрь 2017 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд руб. Из них 8,6 млрд руб. приходится на электроэнергию и 8,2 млрд руб. — на тепловую энергию, сообщает пресс-служба компании.
По сравнению с 2016 годом долг потребителей вырос на 2,2 млрд руб. К категории злостных неплательщиков традиционно относятся управляющие компании и ТСЖ. В 2017 их долг вырос до 9,4 млрд руб. с 8,4 млрд в 2016 году. В наиболее сложном положении из предприятий находится МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» (долг — 80 млн 542 тыс. руб.) и ООО «УК Энергетик» (Нижняя Тура) (долг — 77 млн 291 тыс. руб.).
«Вырос и долг населения, которое также демонстрирует слабую платежную дисциплину, с 1,3 млрд руб. в 2016 до до 1,4 млрд руб. в 2017 году», — говорится в сообщении.
Регулярно нарушают обязательства перед «ЭнергосбыТ Плюс» учреждения, финансируемые из бюджета: школы, больницы, детские сады и высшие учебные заведения. В 2017 году их долг вырос до 817 млн руб.
По сравнению с 2016 годом долг потребителей вырос на 2,2 млрд руб. К категории злостных неплательщиков традиционно относятся управляющие компании и ТСЖ. В 2017 их долг вырос до 9,4 млрд руб. с 8,4 млрд в 2016 году. В наиболее сложном положении из предприятий находится МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» (долг — 80 млн 542 тыс. руб.) и ООО «УК Энергетик» (Нижняя Тура) (долг — 77 млн 291 тыс. руб.).
«Вырос и долг населения, которое также демонстрирует слабую платежную дисциплину, с 1,3 млрд руб. в 2016 до до 1,4 млрд руб. в 2017 году», — говорится в сообщении.
Регулярно нарушают обязательства перед «ЭнергосбыТ Плюс» учреждения, финансируемые из бюджета: школы, больницы, детские сады и высшие учебные заведения. В 2017 году их долг вырос до 817 млн руб.
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