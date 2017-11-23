Новости дня
Регионам могут предоставить полномочия по установлению ограничений на продажу алкоголя
23 ноябрь 2017 (11:16)
УрБК, Москва, 23.11.2017. В Госдуму РФ внесли законопроект о праве регионов вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в ресторанах и кафе. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Авторы законопроекта предлагают внести поправки в действующий закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Суть поправок сводится к расширению полномочий региональных властей. Сейчас они не могут вводить ограничения на торговлю алкоголем в предприятиях общественного питания, в том числе в ресторанах и кафе. Депутаты предлагают вернуть им это право.
«Учитывая эффективность регионального опыта правового регулирования в рассматриваемой сфере, законопроектом предлагается вернуть полномочия субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы законопроекта предлагают внести поправки в действующий закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Суть поправок сводится к расширению полномочий региональных властей. Сейчас они не могут вводить ограничения на торговлю алкоголем в предприятиях общественного питания, в том числе в ресторанах и кафе. Депутаты предлагают вернуть им это право.
«Учитывая эффективность регионального опыта правового регулирования в рассматриваемой сфере, законопроектом предлагается вернуть полномочия субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в пояснительной записке к проекту.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума РФ приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя
- В России могут запретить «сухой» алкоголь
- Продажа пива в летних кафе в Свердловской области будет запрещена с 23:00
- Правила оборота алкогольной продукции будут ужесточены
- В Московской области запретили продавать алкоголь ночью
Loading...