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Регионам могут предоставить полномочия по установлению ограничений на продажу алкоголя

УрБК, Москва, 23.11.2017. В Госдуму РФ внесли законопроект о праве регионов вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в ресторанах и кафе. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.



Авторы законопроекта предлагают внести поправки в действующий закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».



Суть поправок сводится к расширению полномочий региональных властей. Сейчас они не могут вводить ограничения на торговлю алкоголем в предприятиях общественного питания, в том числе в ресторанах и кафе. Депутаты предлагают вернуть им это право.



«Учитывая эффективность регионального опыта правового регулирования в рассматриваемой сфере, законопроектом предлагается вернуть полномочия субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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