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Экономисты назвали аномальным снижение годовой инфляции в России

УрБК, Москва, 23.11.2017. Экономисты считают снижение годовой инфляции в России до 2,4% аномальным, пишут «Ведомости».



По данным Росстата, за неделю 14-20 ноября инфляция вновь оказалась нулевой, а с начала месяца составила всего 0,1%. В годовом выражении рост цен замедлился до исторического минимума 2,4%. Овощи и фрукты за неделю неожиданно подешевели на 0,1% — в ноябре такого еще не было, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. До этого плодоовощная продукция дешевела последний раз 3-9 октября.



Низкая инфляция сейчас — скорее тревожный сигнал, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Замедление роста цен является не следствием роста производительности и снижения издержек предприятий, а замедлением экономики в целом. Сокращаются индекс производства, объемы инвестирования, потребительский спрос.



За девять месяцев ВВП вырос на 1,6% — ниже, чем прогнозировало Минэкономразвития (1,8%), отмечают эксперты.

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