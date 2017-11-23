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В Екатеринбурге более 20 домов отключат от теплоснабжения из-за ремонта
23 ноябрь 2017 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Екатеринбурге 23 ноября 2017 года на несколько часов будет прекращена подача теплоснабжения в 23 дома, сообщает пресс-служба УК «Стандарт».
Подача тепла будет ограничена в зданиях, расположенных на улицах 8 Марта, Сурикова, Уктсусская, Фрунзе, Шмидта и Малышева.
Причиной отключения тепла являются ремонтные работы, которые в этот день будут проводиться на сетях АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания». Планируемое время ремонта — с 09.00 до 15.00.
Ранее стало известно об отключении более 30 домов в городе из-за ремонта теплосетей.
Подача тепла будет ограничена в зданиях, расположенных на улицах 8 Марта, Сурикова, Уктсусская, Фрунзе, Шмидта и Малышева.
Причиной отключения тепла являются ремонтные работы, которые в этот день будут проводиться на сетях АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания». Планируемое время ремонта — с 09.00 до 15.00.
Ранее стало известно об отключении более 30 домов в городе из-за ремонта теплосетей.
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