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Избран новый ректор Уральского государственного медицинского университета
23 ноябрь 2017 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) по итогам выборов новым ректором стала Ольга Ковтун, сообщает пресс-служба вуза.
За кандидатуру О. Ковтун было отдано 77% голосов.
До весны 2017 года УГМУ возглавлял Сергей Кутепов.
Ранее в 2015-2016 годах Ольга Ковтун работала в должности заместителя председателя правительства Пермского края.
За кандидатуру О. Ковтун было отдано 77% голосов.
До весны 2017 года УГМУ возглавлял Сергей Кутепов.
Ранее в 2015-2016 годах Ольга Ковтун работала в должности заместителя председателя правительства Пермского края.
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