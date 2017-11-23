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Избран новый ректор Уральского государственного медицинского университета

23 ноябрь 2017 (09:40)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) по итогам выборов новым ректором стала Ольга Ковтун, сообщает пресс-служба вуза.

За кандидатуру О. Ковтун было отдано 77% голосов.

До весны 2017 года УГМУ возглавлял Сергей Кутепов.

Ранее в 2015-2016 годах Ольга Ковтун работала в должности заместителя председателя правительства Пермского края.

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