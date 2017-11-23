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ФСК ЕЭС обеспечила дополнительной мощностью группу нефтяных месторождений на юге Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила выдачу 126 МВт дополнительной мощности для внешнего электроснабжения группы Уватских месторождений в Тюменской области. Работы выполнены в рамках договора технологического присоединения к Единой национальной электрической сети объектов электросетевого хозяйства «РН-Уватнефтегаз», сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Подстанция ФСК ЕЭС 500 кВ «Демьянская» трансформаторной мощностью 1256,6 МВА введена в эксплуатацию в 1969 году. Объект является важным энергоузлом Тюменской области, обеспечивает транзит 500 кВ от Сургутских ГРЭС на Урал, а также электроснабжение потребителей нефтеперекачивающих и компрессорных станций магистральных нефтепроводов и газопроводов, объектов нефтедобычи.



На подстанции «Демьянская» выполнено расширение открытого распределительного устройства на две линейные ячейки 220 кВ. Для технологического присоединения потребителя смонтированы новые элегазовые выключатели и разъединители, произведен монтаж и наладка микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, передачи аварийных сигналов и команд.

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