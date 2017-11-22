Кризис

В России урожай картофеля сократился на 7%

По состоянию на 21 ноября 2017 года в сельскохозяйственных и фермерских организациях России выкопано 6,4 млн т клубней картофеля, что на 7,2% меньше показателя прошлого года, следует из данных Минсельхоза РФ.



«Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 270,1 тыс. га (в 2016 г. — 316,6 тыс. га). Накопано 6,4 млн т клубней (в 2016 г. — 6,9 млн тонн) при урожайности 236 ц/га (в 2016 г. — 218,9 ц/га)», — указано на сайте.



В то же время по сравнению с прошлым годом на 7,3% сократился урожай овощей, на 3% — сахарной свеклы.



«Сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га (в 2016 г. — 1,1 млн га). Накопано 48,6 млн т (в 2016 г. — 50,1 млн т) при урожайности 431,2 ц/га (в 2016 г. — 464,8 ц/га). Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 150 тыс. га (в 2016 г. — 166,6 тыс. га). Собрано 3,8 млн т (в 2016 г. — 4,1 млн т) при урожайности 251,4 ц/га (в 2016 г. — 248,6 ц/га)», — говорится в сообщении.



Напомним, что этот год оказался рекордным по объему урожая зерновых в России. Из-за этого цены на зерно на мировом рынке резко обвалились.

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