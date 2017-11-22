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В Екатеринбурге из-за строительства дома изменится схема дорожного движения на улице Хохрякова

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Застройщик многоэтажного жилого дома на улице Хохрякова, 63 в Екатеринбурге меняет схему организации дорожного движения вблизи объекта. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Существующая дорожная разметка, обозначающая границы стояночных мест, будет демаркирована — вместо нее нанесут новую, до жилого дома на улице Хохрякова, 74 по обеим сторонам дороги.



Дорожные знаки, установленные на время производства работ (в том числе информационный щит «Пешеходы! Перейдите на другую сторону улицы!»), будут демонтированы. Затем постоянные дорожные знаки будут восстановлены согласно дислокации.

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