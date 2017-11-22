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Свердловские власти выделят 1,5 млрд рублей на строительство конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО»
22 ноябрь 2017 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Правительство Свердловской области в 2019 году выделит «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) почти 1,5 млрд руб. на строительство конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом говорится в поправках к программе управления государственной собственностью, которые подготовило МУГИСО.
«В 2019 году планируется предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 1 млрд 491 млн руб. в целях предоставления взноса в уставный капитал дочернего акционерного общества «Уральский выставочный центр» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге. Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2. Корректировка. III этап. Конгресс-центр», — говорится в документе.
«В 2019 году планируется предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 1 млрд 491 млн руб. в целях предоставления взноса в уставный капитал дочернего акционерного общества «Уральский выставочный центр» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге. Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2. Корректировка. III этап. Конгресс-центр», — говорится в документе.
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