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Группа ЧТПЗ объявила о проведении XV театрального фестиваля «Снежность»

Группа ЧТПЗ объявляет о проведении XV юбилейного театрального фестиваля «Снежность», который пройдет с 8 по 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В этом году мероприятия фестиваля охватят Челябинск, Первоуральск, Альметьевск и впервые Озерск (Челябинская область).



Благотворительный проект стартует на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Откроет фестиваль премьера семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!». Юные воспитанники детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна вместе с профессиональными артистами представят зрителям музыкальный спектакль, в основе которого история о детстве, дружбе и мечтах. После премьерного показа мюзикл войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.



В рамках фестиваля «Снежность» зрители также увидят спектакли Московского театра людей и кукол, Санкт-Петербургского кукольного театра, Озёрского театра драмы и комедии, Оренбургского театра музыкальной комедии, Самарского театра кукол и Кукольного театра Николая Зыкова. Кроме того, в программе фестиваля запланированы выездные спектакли для детей с ограниченными возможностями и адаптированные представления.



По предварительной оценке, в этом году мюзикл и спектакли «Снежности» увидят более 15 тыс. зрителей.



С 2003 года Группа ЧТПЗ организует и проводит благотворительный фестиваль, на который приглашаются лучшие театральные коллективы страны. За 15 лет на спектаклях побывали и получили сладкие подарки более 150 тыс. воспитанников детских домов, интернатов, социально-реабилитационных центров и школ Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан.

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