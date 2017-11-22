Дайджест

Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль

22 ноябрь 2017 (17:35)

Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль, являющегося крупнейшим действующим вулканом в стране. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает портал «Газета.ру».

Отмечается, что активность вулкана сильно повысилась в последнее время. Был объявлен «желтый» уровень опасности.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...