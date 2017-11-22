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Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль

Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль, являющегося крупнейшим действующим вулканом в стране. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает портал «Газета.ру».



Отмечается, что активность вулкана сильно повысилась в последнее время. Был объявлен «желтый» уровень опасности.

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