Новости дня

В 23 российских банках ставки по вкладам превышают допустимый уровень

УрБК, Москва, 22.11.2017. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по вкладам в 23 российских банках превышают рекомендованный регулятором уровень, передает ее слова ТАСС.



«Мы поменяли показатели по повышенным ставкам: раньше превышение составляло 3,5 п. п. (от расчетной средней максимальной процентной ставки по 10 банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц — прим. ред.), сейчас — 2 п. п.»,— заявила Э. Набиуллина.



Ранее ЦБ сообщил, что ограничительные меры вводятся в целях снижения процентного риска банков и поддержания финансовой устойчивости кредитных организаций.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: