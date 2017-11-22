Новости дня
В 23 российских банках ставки по вкладам превышают допустимый уровень
22 ноябрь 2017 (16:55)
УрБК, Москва, 22.11.2017. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по вкладам в 23 российских банках превышают рекомендованный регулятором уровень, передает ее слова ТАСС.
«Мы поменяли показатели по повышенным ставкам: раньше превышение составляло 3,5 п. п. (от расчетной средней максимальной процентной ставки по 10 банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц — прим. ред.), сейчас — 2 п. п.»,— заявила Э. Набиуллина.
Ранее ЦБ сообщил, что ограничительные меры вводятся в целях снижения процентного риска банков и поддержания финансовой устойчивости кредитных организаций.
«Мы поменяли показатели по повышенным ставкам: раньше превышение составляло 3,5 п. п. (от расчетной средней максимальной процентной ставки по 10 банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц — прим. ред.), сейчас — 2 п. п.»,— заявила Э. Набиуллина.
Ранее ЦБ сообщил, что ограничительные меры вводятся в целях снижения процентного риска банков и поддержания финансовой устойчивости кредитных организаций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ вновь ограничил банки в привлечении вкладов по ставкам выше рыночных
- Максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам выросла до 10,8%
- ЦБ: 150 российских банков завышают ставки по вкладам
- Максимальный размер ставки по вкладам в крупнейших банках РФ опустился до 8,1% годовых
- Максимальный размер ставок по вкладам в банках РФ сохраняется на уровне 8,18% годовых
Loading...