Новости дня

В России проходят массовые проверки производителей коньяка перед Новым годом

22 ноябрь 2017 (17:27)

УрБК, Москва, 22.11.2017. В России сейчас проходят проверки, чтобы выявить производителей фальсифицированного коньяка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина.

Проверки планируется завершить и огласить предварительные результаты до Нового года.

«Это очень большой пласт работ, до Нового года у нас будет предварительное понимание, где и в каких регионах у нас основной производитель, откуда везут эти так называемые коньячные спирты и где все это производится», — сказал А. Хлопонин.

По словам вице-премьера, сейчас доля фальсификата на рынке составляет около 40%.

«Мы приблизительно знаем, и я думаю, что около 40% продукции на коньячном рынке — это фальсификат», — сообщил он.

По данным Росалкогольрегулирования, в I полугодии 2017 года производство коньяка в России выросло на 12,2%. При этом производство российского сырья для коньяка сократилось на 7%, а закупки у зарубежных производителей уменьшились на 8%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...