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В России проходят массовые проверки производителей коньяка перед Новым годом

УрБК, Москва, 22.11.2017. В России сейчас проходят проверки, чтобы выявить производителей фальсифицированного коньяка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина.



Проверки планируется завершить и огласить предварительные результаты до Нового года.



«Это очень большой пласт работ, до Нового года у нас будет предварительное понимание, где и в каких регионах у нас основной производитель, откуда везут эти так называемые коньячные спирты и где все это производится», — сказал А. Хлопонин.



По словам вице-премьера, сейчас доля фальсификата на рынке составляет около 40%.



«Мы приблизительно знаем, и я думаю, что около 40% продукции на коньячном рынке — это фальсификат», — сообщил он.



По данным Росалкогольрегулирования, в I полугодии 2017 года производство коньяка в России выросло на 12,2%. При этом производство российского сырья для коньяка сократилось на 7%, а закупки у зарубежных производителей уменьшились на 8%.

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