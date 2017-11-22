ЕВРАЗ НТМК освоил выпуск нового металлопроката

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав холдинга ЕВРАЗ) в рельсобалочном цехе освоен выпуск нового вида металлопроката — швеллер 40П. Он будет производиться из стали, в соответствии с заказами потребителей. Его будут изготавливать также из низколегированной 09 Г2С, позволяющей применять его на Крайнем Севере.ЕВРАЗ НТМК на данный момент — это единственное предприятие России, которое готово производить подобный профилеразмер швеллера. Горячекатаный швеллер высотой 400 мм с параллельными гранями полок обладает максимальными показателями жесткости. Он используется при создании конструкций, испытывающих высокие нагрузки в процессе эксплуатации, сообщают в пресс-службе ЕВРАЗ.Ранее в этом цехе были освоены новые виды швеллера с параллельными гранями полок № 22 и 24, крановых рельсов КР 100, трубной заготовки диаметром 160 и 180 мм, шаровой заготовки диаметром 100 мм. До конца этого года планируется еще произвести пробные прокатки новинок — швеллера 30П и 27П.Отметим, что на ЕВРАЗ НТМК реализуется целый комплекс инвестиционных проектов, которые в будущем позволят предприятию расширить производственную линейку.В частности, на заводе продолжается строительство нового шаропрокатного стана. Новая технология двухстадийной закалки и специальная легированная марка стали, которую разработали на ЕВРАЗ НТМК, позволит производить шары диаметром 60-120 мм пятой группы твердости.«Новый стан позволит нам расширить линейку мелющих шаров, усилить свои позиции в этом сегменте. Освоение новой продукции — одно из важных направлений работы комбината. Сейчас в цехах в разработке более 20 видов металлопроката», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.Мощность нового производства — около 135 тыс. т шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 1 млрд руб.Кроме того, в конце августа 2017 года предприятие впервые отгрузило партию железнодорожных колес ВА220 (240 штук) для пассажирских вагонов в адрес крупнейшего оператора Германии — Deutsche Bahn.Железнодорожные колеса конструкции ВА220 — новый продукт для комбината. Они изготовлены из стали марки ER7 и имеют твердость обода от 235 единиц по Бринеллю и выше; диаметр колеса составляет 920 мм.По требованию заказчика на колеса наносится особое лакокрасочное индикаторное покрытие, которое изменяет цвет колеса, если при эксплуатации оно нагревается до критической температуры. Нагрев указывает на возможные структурные изменения, поэтому при изменении цвета колесо выводят из эксплуатации и исследуют. Такой тип краски в России применяется впервые. Также специально для DB изменена технология упаковки колес. Она адаптирована под размеры европейских складов и собирается из металлопрофиля.«Новый контракт с Deutsche Bahn — самый крупный и долгосрочный в истории наших партнерских отношений. Кроме того, мы впервые поставляем на рынок Европы пассажирские колеса. Сотрудничество с немецким оператором даст нам возможность заявить о себе в новом сегменте продукции и откроет широкие возможности на европейском рынке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.Как отмечают эксперты, расширение производственной линейки повышает конкурентоспособность продукции ЕВРАЗ НТМК на внутреннем и внешнем рынках. При этом тагильское предприятие не только осваивает выпуск новой продукции, но и регулярно внедряет новые технологии, а также снижает себестоимость производства.