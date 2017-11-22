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Проект трамвайной линии в Академический победил на престижном тест-драйве
22 ноябрь 2017 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Проект строительства трамвая в Академический был представлен на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».
Этот клуб объединяет руководителей органов государственной власти, крупных государственных корпораций, банков, а также инвесторов и экспертов. Его цель — оценка качества перспективных проектов государственно-частного партнерства, анализ их экономической целесообразности, эффективности и жизнеспособности.
На этой престижной площадке прошел цикл публичных презентаций инвестиционных проектов, основанных на партнерстве государства и бизнеса. Качество проектных предложений оценило авторитетное жюри, куда вошли руководители профильных подразделений крупнейших финансовых институтов — Сбербанка, Газпромбанка и других, а также отраслевых научно-исследовательских организаций.
По итогам презентаций лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства признано сооружение трамвайной линии в район Академический. Его разработчиком является группа компаний «КОРТРОС».
По мнению жюри, этот проект представляет собой удачный пример частной концессионной инициативы.
Отметим, что к настоящему времени совместно с администрацией Екатеринбурга разработано техническое задание на проектирование трамвайной линии в Академический. Проводятся консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом, Уралгипромезом — ведущими отраслевыми институтами, которые занимаются проектированием систем общественного транспорта. В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование трамвайной линии в район Академический.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Этот клуб объединяет руководителей органов государственной власти, крупных государственных корпораций, банков, а также инвесторов и экспертов. Его цель — оценка качества перспективных проектов государственно-частного партнерства, анализ их экономической целесообразности, эффективности и жизнеспособности.
На этой престижной площадке прошел цикл публичных презентаций инвестиционных проектов, основанных на партнерстве государства и бизнеса. Качество проектных предложений оценило авторитетное жюри, куда вошли руководители профильных подразделений крупнейших финансовых институтов — Сбербанка, Газпромбанка и других, а также отраслевых научно-исследовательских организаций.
По итогам презентаций лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства признано сооружение трамвайной линии в район Академический. Его разработчиком является группа компаний «КОРТРОС».
По мнению жюри, этот проект представляет собой удачный пример частной концессионной инициативы.
Отметим, что к настоящему времени совместно с администрацией Екатеринбурга разработано техническое задание на проектирование трамвайной линии в Академический. Проводятся консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом, Уралгипромезом — ведущими отраслевыми институтами, которые занимаются проектированием систем общественного транспорта. В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование трамвайной линии в район Академический.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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