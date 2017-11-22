На Урале не работает система профориентирования

Специалисты регионального департамента занятости населения в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге назвали главную проблему рынка труда Свердловской области. Речь идет о сильном дисбалансе спроса и предложения. Многие предлагаемые на Среднем Урале вакансии остаются невостребованными среди безработных, в том числе из-за низкого уровня подготовки или непрофильного образования.Заместитель директора регионального департамента занятости населения Наталия Бордюгова рассказала, что в настоящее время в Свердловской области насчитывается 24 тыс. безработных и 33 тыс. вакансий.«Это только на первый взгляд кажется, что можно наложить одно на другое и решить все проблемы на рынке труда. На практике люди приходят к нам с совершенно другими возможностями. Если бы система профориентации развивалась с детского сада, то родители и дети смогли бы правильно выбрать специальность. Образовательные учреждения также должны подстраиваться под потребности рынка труда. Сегодня многие из них готовят специалистов по тем профессиям, которые являются модными по мнению родителей или самих детей. Однако никто не задумывается над вопросом: кем и где будет работать ребенок после окончания учебного заведения?», — сообщила Наталия Бордюгова.По ее словам, изменить сложившийся дисбаланс спроса и предложения на рынке труда крайне сложно. В этом процессе должны участвовать все стороны: система образования, центры занятости и работодатели.«Это многосубъектовый вопрос. Есть наши работодатели смогут найти общий консенсус с представителями образовательной сферы, то мы сможем решить многие проблемы на рынке труда», — полагает Наталия Бордюгова.Начальник отдела профориентации, психологической поддержки и методической работы «Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» Евгения Чичерина также считает, что многие свердловские школьники не могут выбрать нужное учебное заведение из-за давления родителей или общественных стереотипов. В результате они не хотят работать по своей специальности или не имеют для этого необходимых навыков.«Недавно к нам пришла девушка, которая имеет профессию «менеджер по управлению предприятием». Мы спрашиваем: «Кем вы будете работать?». Она отвечает: «Я не знаю». Мы предложили ей изучить программу «1С». Однако выяснилось, что у нее в школе некоторое время не было математики. Поэтому у нее до сих пор очень плохо с расчетами. Несмотря на это, родители отправили ее учиться на экономическую специальность. Толку от этого не вышло», — рассказала Евгения Чичерина.Также существуют достаточно серьезные проблемы из-за перехода России на Болонскую систему высшего образования.«Когда в дипломе написано «специалист», то сразу все понятно. С бакалавриатом ситуация намного сложнее. Недавно произошел следующий случай. Мы спросили у девочек-студенток их будущую специальность. Они ответили: «Бакалавры санитарного дела». На вопрос «Кем вы будете?» они ответить не смогли», — сообщила Евгения Чичерина.Отметим, что в январе-сентябре 2017 года 2 тыс. 221 выпускник образовательных организаций Свердловской области был признан безработным, в том числе 277 человек из уральских вузов. Остальные имели среднее, среднетехническое или начальное профессиональное образование.Большинство выпускников вузов, которые встали на учет на свердловские биржи труда, имели следующие специальности: «экономист» (27 человек), «менеджер» (18), «юрист» (14), «инженер» (13), «менеджер по персоналу» (6), «педагог профессионального обучения» (6), «психолог» (6), «учитель истории и обществознания» (5), «инженер путей сообщения» (4), «инспектор по туризму» (4), специалист по социальной работе (4), программист (3).Далеко не все из перечисленных профессий являются дефицитными на рынке труда Свердловской области. Проблема заключается в том, что выпускники свердловских вузов часто получают профессию, по которой не хотят или не могут работать. В результате они вынуждены переучиваться и получать дополнительную квалификацию. В противном случае они останутся неконкурентоспособными на рынке труда.