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Суд приостановил на 45 суток работу столовой «Самоварчик» в Екатеринбурге
22 ноябрь 2017 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге по решению суда на 45 суток приостановлена деятельность столовой «Самоварчик» (ООО «Гарлес», ул. Металлургов), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Решение было вынесено на основании материалов о проверке заведения, которая была проведена по жалобе на некачественную продукцию. Сотрудники ведомства нашли в столовой нарушения санитарного законодательства. В частности, на момент проверки там не было горячей воды, не были разделены технологические процессы (пересекались потоки чистой и грязной посуды, готовой кулинарной продукции и сырья).
В заведении не было мучного цеха, поэтому мучные и кулинарные изделия готовились на одном столе, во всем холодильном оборудовании отсутствовали термометры. Были также нарушены условия хранения продуктов питания и посуды. Генеральная уборка в столовой проводилась нерегулярно.
По результатам проверки в отношении ООО «Гарлес» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ.
Решение было вынесено на основании материалов о проверке заведения, которая была проведена по жалобе на некачественную продукцию. Сотрудники ведомства нашли в столовой нарушения санитарного законодательства. В частности, на момент проверки там не было горячей воды, не были разделены технологические процессы (пересекались потоки чистой и грязной посуды, готовой кулинарной продукции и сырья).
В заведении не было мучного цеха, поэтому мучные и кулинарные изделия готовились на одном столе, во всем холодильном оборудовании отсутствовали термометры. Были также нарушены условия хранения продуктов питания и посуды. Генеральная уборка в столовой проводилась нерегулярно.
По результатам проверки в отношении ООО «Гарлес» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ.
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