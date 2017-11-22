Новости дня

Суд приостановил на 45 суток работу столовой «Самоварчик» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге по решению суда на 45 суток приостановлена деятельность столовой «Самоварчик» (ООО «Гарлес», ул. Металлургов), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Решение было вынесено на основании материалов о проверке заведения, которая была проведена по жалобе на некачественную продукцию. Сотрудники ведомства нашли в столовой нарушения санитарного законодательства. В частности, на момент проверки там не было горячей воды, не были разделены технологические процессы (пересекались потоки чистой и грязной посуды, готовой кулинарной продукции и сырья).



В заведении не было мучного цеха, поэтому мучные и кулинарные изделия готовились на одном столе, во всем холодильном оборудовании отсутствовали термометры. Были также нарушены условия хранения продуктов питания и посуды. Генеральная уборка в столовой проводилась нерегулярно.



По результатам проверки в отношении ООО «Гарлес» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: