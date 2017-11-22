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Жителя Ачитского района осудили за фиктивную регистрацию иностранцев
22 ноябрь 2017 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Жителю поселка Уфимский вынесли приговор по делу о фиктивной регистрации двух граждан Киргизии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» рассматривалось мировым судьей судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района.
Установлено, что обвиняемый 28 июля 2017 года оформил в МФЦ факт постоянного пребывания иностранцев в его жилище.
«Вместе с тем, обвиняемый достоверно знал, что вышеуказанные иностранные граждане в его доме проживать не будут, поскольку фактически данный дом не пригоден для проживания», — говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил жителю Ачитского района наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.
Уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» рассматривалось мировым судьей судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района.
Установлено, что обвиняемый 28 июля 2017 года оформил в МФЦ факт постоянного пребывания иностранцев в его жилище.
«Вместе с тем, обвиняемый достоверно знал, что вышеуказанные иностранные граждане в его доме проживать не будут, поскольку фактически данный дом не пригоден для проживания», — говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил жителю Ачитского района наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.
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