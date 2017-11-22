Новости дня
В Екатеринбурге в 2017 году снизился прирост числа ломбардов
22 ноябрь 2017 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге уровень прироста числа ломбардов в 2017 году снизился до 0,3%. Об этом говорится в данных, которые приводит 2ГИС.
Согласно статистике, уровень прироста ломбардов в Екатеринбурге по итогам последних трех лет составил 31,8%. По данному показателю уральская столица занимает седьмое место в рейтинге из 15 городов-миллионников.
В целом по стране число ломбардов за последние три года выросло на 33,5%. В 2ГИС отмечают, что снижение прироста является общероссийской тенденцией. В некоторых городах (Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара) и вовсе отмечается сокращение количества ломбардов.
Согласно статистике, уровень прироста ломбардов в Екатеринбурге по итогам последних трех лет составил 31,8%. По данному показателю уральская столица занимает седьмое место в рейтинге из 15 городов-миллионников.
В целом по стране число ломбардов за последние три года выросло на 33,5%. В 2ГИС отмечают, что снижение прироста является общероссийской тенденцией. В некоторых городах (Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара) и вовсе отмечается сокращение количества ломбардов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений
- ФАС возбудила дело из-за распространения в радиоэфире Новоуральска рекламы ломбардов
- Российский рынок ломбардов в январе-сентябре вырос на 60%
- Руководители ломбардов Екатеринбурга не готовы к созданию СРО
- Ломбарды Екатеринбурга фиксируют рост числа отказов от выкупа заложенного имущества
Loading...