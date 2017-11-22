Новости дня

В Екатеринбурге в 2017 году снизился прирост числа ломбардов

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге уровень прироста числа ломбардов в 2017 году снизился до 0,3%. Об этом говорится в данных, которые приводит 2ГИС.



Согласно статистике, уровень прироста ломбардов в Екатеринбурге по итогам последних трех лет составил 31,8%. По данному показателю уральская столица занимает седьмое место в рейтинге из 15 городов-миллионников.



В целом по стране число ломбардов за последние три года выросло на 33,5%. В 2ГИС отмечают, что снижение прироста является общероссийской тенденцией. В некоторых городах (Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара) и вовсе отмечается сокращение количества ломбардов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: