Кризис

Правительству РФ предлагают исключить из МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты

Во вторник, 21 ноября состоялось заседание «Открытого правительства», на котором прозвучало предложение исключить из показателя минимального размера оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты, пишет «Коммерсантъ».



О необходимости передать инициативу на рассмотрение в правительство заявил глава «Открытого правительства» Михаил Абызов. Рабочая группа рассматривает инициативы, поступившие от граждан через портал госуслуг. По мнению членов «Открытого правительства» исключение дополнительных выплат из МРОТ отвечает интересам работников и работодателей.



Идею об исключении дополнительных выплат поддерживают Минфин и РСПП и эксперты РАНХиГС, так как высокий МРОТ ведет к росту безработицы среди молодежи и не влияет на уровень бедности в стране.

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