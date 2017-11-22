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Официальный курс долл. США снизился на 45 коп., евро — на 42 коп.

22 ноябрь 2017 (15:05)

УрБК, Москва, 22.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 45 коп., до 59,01 руб., евро — на 42 коп., до 63,14 руб.

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