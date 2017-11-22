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Правительству РФ предлагают исключить из МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты
22 ноябрь 2017 (14:48)
УрБК, Москва, 22.11.2017. Во вторник, 21 ноября состоялось заседание «Открытого правительства», на котором прозвучало предложение исключить из показателя минимального размера оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты, пишет «Коммерсантъ».
О необходимости передать инициативу на рассмотрение в правительство заявил глава «Открытого правительства» Михаил Абызов. Рабочая группа рассматривает инициативы, поступившие от граждан через портал госуслуг. По мнению членов «Открытого правительства», исключение дополнительных выплат из МРОТ отвечает интересам работников и работодателей.
Идею об исключении дополнительных выплат поддерживают Минфин и РСПП и эксперты РАНХиГС, так как высокий МРОТ ведет к росту безработицы среди молодежи и не влияет на уровень бедности в стране.
О необходимости передать инициативу на рассмотрение в правительство заявил глава «Открытого правительства» Михаил Абызов. Рабочая группа рассматривает инициативы, поступившие от граждан через портал госуслуг. По мнению членов «Открытого правительства», исключение дополнительных выплат из МРОТ отвечает интересам работников и работодателей.
Идею об исключении дополнительных выплат поддерживают Минфин и РСПП и эксперты РАНХиГС, так как высокий МРОТ ведет к росту безработицы среди молодежи и не влияет на уровень бедности в стране.
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