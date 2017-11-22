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В 2018 году в Свердловской области число объектов по программе капремонта сократится на 1 тыс. МКД
22 ноябрь 2017 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В 2018 году в Свердловской области отремонтируют в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) 1 тыс. 470 объектов, сообщил сегодня на заседании регионального правительства заместитель губернатора Сергей Швиндт.
Общая площадь домов, в которых запланирован капремонт, составляет 2,4 млн кв. м. Фонд капремонта выделит на это 7,7 млрд руб.
В то же время в этом году чиновники планировали за аналогичную сумму отремонтировать 2 тыс. 447 многоквартирных домов общей площадью 5,1 млн кв. м.
«Согласно первому утвержденному краткосрочному плану в этом году планировалось выполнить работы по ремонту общего имущества в 2 тыс. 447 многоквартирных домах, в том числе 583 дома — переходящие объекты с предыдущих периодов, общая площадь 5,1 млн кв. м. с плановым объемом финансирования 7,9 млрд руб.», — сообщил замгубернатора.
В настоящее время полностью приняты работы в 1 тыс. 333 МКД, еще 121 — готов к приемке.
Общая площадь домов, в которых запланирован капремонт, составляет 2,4 млн кв. м. Фонд капремонта выделит на это 7,7 млрд руб.
В то же время в этом году чиновники планировали за аналогичную сумму отремонтировать 2 тыс. 447 многоквартирных домов общей площадью 5,1 млн кв. м.
«Согласно первому утвержденному краткосрочному плану в этом году планировалось выполнить работы по ремонту общего имущества в 2 тыс. 447 многоквартирных домах, в том числе 583 дома — переходящие объекты с предыдущих периодов, общая площадь 5,1 млн кв. м. с плановым объемом финансирования 7,9 млрд руб.», — сообщил замгубернатора.
В настоящее время полностью приняты работы в 1 тыс. 333 МКД, еще 121 — готов к приемке.
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