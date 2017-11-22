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Минфин намерен обязать частные клиники принимать пациентов по полисам ОМС
22 ноябрь 2017 (13:44)
УрБК, Москва, 22.11.2017. Минфин намерен позволить гражданам получать медицинские услуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в любых клиниках, в том числе частных и заграничных. Об этом пишет «Банки.ру» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
По его словам, в случае лечения в частных клиниках часть расходов будет оплачивать пациент, часть — государство в рамках программы ОМС.
«Полис ОМС должен быть не просто пропуском в поликлинику, каковым он сейчас является, а реальным инструментом для софинансирования своих расходов. Скажем, если гражданину полагается по ОМС 100 руб., чтобы вырвать зуб, но он хочет сделать это в частной клинике, где это стоит дороже, у него должна быть возможность покрыть эти 100 руб. своим обычным медицинским полисом», — сказал замминистра.
Сейчас Минфин сформировал первичную концепцию по реформе системы обязательного медицинского страхования. По мнению замминистра, начать реформировать систему логично во второй половине 2018 года.
По сути, предоставление гражданам возможности выбора лечебного учреждение обяжет частные и зарубежные клиники принимать полисы ОМС. Кроме того, предлагаемые изменения нацелены на повышение качества услуг страховых организаций в системе ОМС. По словам А. Моисеева, сейчас компании, занимающиеся ОМС, нельзя назвать полноценными страховщиками. В том числе из-за того, что делающие взносы в фонд работники нередко ходят лечиться не в районные поликлиники, а в коммерческие учреждения.
Нововведения можно реализовать в рамках текущего бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, считает замминистра.
По его словам, в случае лечения в частных клиниках часть расходов будет оплачивать пациент, часть — государство в рамках программы ОМС.
«Полис ОМС должен быть не просто пропуском в поликлинику, каковым он сейчас является, а реальным инструментом для софинансирования своих расходов. Скажем, если гражданину полагается по ОМС 100 руб., чтобы вырвать зуб, но он хочет сделать это в частной клинике, где это стоит дороже, у него должна быть возможность покрыть эти 100 руб. своим обычным медицинским полисом», — сказал замминистра.
Сейчас Минфин сформировал первичную концепцию по реформе системы обязательного медицинского страхования. По мнению замминистра, начать реформировать систему логично во второй половине 2018 года.
По сути, предоставление гражданам возможности выбора лечебного учреждение обяжет частные и зарубежные клиники принимать полисы ОМС. Кроме того, предлагаемые изменения нацелены на повышение качества услуг страховых организаций в системе ОМС. По словам А. Моисеева, сейчас компании, занимающиеся ОМС, нельзя назвать полноценными страховщиками. В том числе из-за того, что делающие взносы в фонд работники нередко ходят лечиться не в районные поликлиники, а в коммерческие учреждения.
Нововведения можно реализовать в рамках текущего бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, считает замминистра.
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