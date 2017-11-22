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В Челябинской области отменили карантин по АЧС

УрБК, Челябинск, 22.11.2017. Правительство Челябинской области отменило карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



Напомним, 3 ноября 2017 года вспышку АЧС зарегистрировали в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где свиней в личном подсобном хозяйстве кормили термически необработанными отходами. В результате все свиньи в радиусе 5 км от границ эпизодического очага были подвергнуты эвтаназии и сожжены. Аналогичная мера была введена и во второй угрожаемой зоне радиусом 100 км, под исключение там попали только свиноводческие хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV.



Сейчас карантин отменен, однако, согласно распоряжению правительства области, в течение полугода на указанных территориях сохранится запрет на вывоз и продажу свиней и продуктов из свинины, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С. Исключение останется только для хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в установленном порядке, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в установленном порядке.

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