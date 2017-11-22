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На Среднем Урале для абонентов «МегаФона» включен режим HD Voice
22 ноябрь 2017 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Свердловской области инженеры «МегаФона» запустили технологию передачи речи HD Voice в сети второго и третьего поколения. Она позволяет собеседникам слышать голосовые особенности, тембр и интонацию в два раза лучше — охват звуковых частот вырос до 7000 Гц. Благодаря расширению канала аудио передается более реалистичным и «живым», сообщает пресс-служба «МегаФона».
Технология HD Voice поддерживается большинством современных мобильных телефонов и включается автоматически. Оценить возможности можно не только при разговоре с абонентами сети «МегаФон», но и с абонентами других операторов при наличии в их сети включенного HD-Voice. Функция предоставляется без дополнительных наценок, по прежней стоимости тарифа.
«Только представьте — разговоры по мобильному ежемесячно занимают у свердловчан свыше 300 миллионов минут. Благодаря новой технологии это время они будут проводить, слушая максимально естественные и многогранные голоса близких, что, возможно, первое время будет немного непривычно», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Технология HD Voice поддерживается большинством современных мобильных телефонов и включается автоматически. Оценить возможности можно не только при разговоре с абонентами сети «МегаФон», но и с абонентами других операторов при наличии в их сети включенного HD-Voice. Функция предоставляется без дополнительных наценок, по прежней стоимости тарифа.
«Только представьте — разговоры по мобильному ежемесячно занимают у свердловчан свыше 300 миллионов минут. Благодаря новой технологии это время они будут проводить, слушая максимально естественные и многогранные голоса близких, что, возможно, первое время будет немного непривычно», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
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