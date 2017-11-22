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В Екатеринбурге более 30 домов отключили от теплоснабжения из-за ремонта

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге порядка 34 домов попали под отключение от теплоснабжения и горячей воды из-за проведения ремонтных работ. Об отключении сообщает пресс-служба УК «Стандарт».



Работы проводятся на тепломагистрали АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». В этой связи подача ресурсов ограничена в домах на улицах 8 Марта, Степана Разина, Фрунзе, Бардина, Онуфриева, Решетникова, Чкалова, Пушкина, Горького, Волгоградская, Амундсена.



Планируемое время проведения ремонта — с 09.00 до 15.00.

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