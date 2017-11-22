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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Дирижабль»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщают пользователи соцсетей.



По неофициальным данным, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании торгового центра.



Очевидцы отмечают, что работа ТЦ «Дирижабль» была прервана спустя несколько минут после открытия.

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