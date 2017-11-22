Новости дня

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Дирижабль»

22 ноябрь 2017 (11:38)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По неофициальным данным, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании торгового центра.

Очевидцы отмечают, что работа ТЦ «Дирижабль» была прервана спустя несколько минут после открытия.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...