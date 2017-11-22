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В 2018 году РМК запустит в Оренбургской области рудник с объемом добычи в 300 тыс. тонн руды в год

УрБК, Орск, 22.11.2017. Предприятие «ОРМЕТ» (входит в состав Русской медной компании) в Оренбургской области на 90% завершило строительство подземного рудника «Джусинский».



Как сообщает пресс-служба РМК, для сдачи объекта в эксплуатацию остается завершить монтаж наружных электрических сетей и выполнить пуско-наладочные работы для запуска всех объектов в эксплуатацию. Именно эти работы и будут вестись на поверхности в ближайшие полтора месяца.



Подземный рудник «Джусинский» возводится на месте месторождения колчеданно-полиметаллических руд «Джусинское», расположенного в Адамовском районе Оренбургской области.



Месторождение отрабатывалось открытым способом с 2004 по 2014 год. В 2016 году началось строительство подземного рудника. Его проектная мощность по объему добываемой руды прогнозировалась на уровне 220 тыс. т в год. В ходе строительства проектная мощность повысилась до 300 тыс. т в год. Подземная отработка «Джусинского» продлится до 2025 года.



Помимо «Джусинского» для восполнения рудной базы в 2017 году «ОРМЕТ» начал подготовку к строительству карьера «Лучистый» в Оренбургской области с объемом добычи в размере 112 тыс. т.



В настоящее время «ОРМЕТ» планирует подготовить к разработке новые месторождения медно-цинковых руд на Западно-Ащебутакском участке и Акжарской площади.



На фоне начавшегося в 2017 сокращения общемирового предложения нефти рост выработки позволит РМК улучшить свое положение на рынке.

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